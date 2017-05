Une star du X mordue par un requin en plein tournage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nouhoum Sidibé, Secrétaire général de la section syndicale de la direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation

Kosovo: sacrifice de moutons et offrandes pour fêter l'été

Alger, entre «mansotiche» et «vote logement»

Mais d'un coup, l'eau devient rouge, Molly s'agite et elle est remontée à la surface en pleurs. Malgré la cage qui protégeait l’actrice du X, le prédateur marin a trouvé le moyen de "croquer" un bout de sa cheville.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir cette actrice pleine de bonne volonté plonger dans l'eau, bien protégée par une cage; Elle est ensuite filmée alors que des requins-citron, une espèce jugée peu agressive, lui tournent autour.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres