Star Wars 8 : une nouvelle (et très intense) bande-annonce dévoilée

Pauvre "non-fans" de Star Wars… Vous étiez relativement tranquilles depuis environ un an, mais ça y est, ça recommence. Disney a dévoilé lundi une nouvelle bande-annonce et une affiche de son prochain Star Wars VIII : Les derniers Jedi. Elles ont été diffusées à la télévision américaine pendant l'émission Monday Night Football, l'une des plus regardées du pays. 2 minutes et 32 secondes d'images décryptées sosu toutes les coutures par les mordus de la saga. Suite directe de Star Wars VII : Le réveil de la Force, cet épisode devrait revenir longuement sur les relations entre Rey (Daisy Ridley) et Luke Skywalker (Mark Hamill)