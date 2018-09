Sortie en salles du documentaire de Wim Wenders sur le Pape François ce mercredi 12 septembre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Législatives d’octobre 2018 : Diarrassouba se retire de la course, le Banico dit niet ! - Autre presse - 12 Sep. 2018

L’engagé Rachid Taha, ambassadeur de la musique chaâbi et de la scène rock, en cinq chansons

Municipales et régionales: la campagne électorale fixée du 28 septembre au 11 octobre

L'ancien cardinal Bergoglio évoque les sujets comme la pauvreté, les inégalités sociales, le réchauffement climatique ou bien encore les agressions pédophiles au coeur de l'Eglise. Durant une heure et demie, le cinéaste s'entretient avec le Pape et le suit dans ses voyages officiels.

Wim Wenders a construit son documentaire autour des paroles et des messages du pape. Le réalisateur a rencontré le souverain pontife à quatre reprises pour une dizaine d'heures d'entretiens au total.

Le Vatican, à travers sa société audiovisuelle, a pris contact avec le cinéaste afin de lui proposer un film sur le pape François. Wim Wenders a obtenu une liberté de création totale et un libre accès aux archives pontificales.

