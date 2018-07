Une sonate de Chopin pour calmer des éléphants aveugles

À défaut de voir, les éléphants aveugles du sanctuaire "Elephant's World", en Thaïlande, sont capables d'entendre. Et d'apprécier une belle sonate. Installé dans le pays d'Asie du Sud-Est depuis de nombreuses années, Paul Barton, un pianiste anglais, joue donc de la musique classique en pleine jungle pour ces pachydermes rescapés, rapporte L'Obs.

"Certaines œuvres ou certains mouvements touchent vraiment des éléphants de la réserve car ce sont des animaux très émotifs et extrêmement intelligents. Si vous réfléchissez attentivement et sélectionnez les morceaux qui affectent le plus les humains, vous découvrirez que cette musique affecte ces éléphants de la même manière", a expliqué le musicien à l'hebdomadaire.

Il joue donc du Beethoven, du Bach ou encore du Chopin, pour les éléphants.