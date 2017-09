Les somptueuses images de la planète depuis un porte-conteneurs

Vous êtes un des "fainéants" dont on parle beaucoup en ce moment, vous en avez marre des histoires de Michel à la machine à café et votre patron n'est pas sur votre dos aujourd'hui ? Alors évadez-vous avec cette superbe vidéo d'un certain Jeff HK. Cet internaute a combiné 80 000 photos pour la réalisation un ébouriffant timelapse de 30 jours en mer à bord d'un porte-conteneurs naviguant sur les flots de la mer Rouge à Hong-Kong, en passant par le golfe d'Aden, l'océan Indien, Colombo, le détroit de Malacca, Singapour et la mer de Chine, à travers les orages, les pluies torrentielles et le trafic maritime.