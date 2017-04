La somptueuse vidéo d'un vol de nuit filmée depuis le cockpit d'un avion

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Non" : le cri d'alarme d'Alain Juppé contre le Front national

Avec 340 passagers à son bord, le pilote décrit sa feuille de route, plutôt commune pour un pilote de ligne, précise-t-il : Genève, la vallée du Rhône, Marseille, la Méditerranée, Dakar, puis l'océan Atlantique. "Selon la direction empruntée, les passagers et l'équipage ont droit soit à une très courte nuit, si nous volons vers l'est, soit à une obscurité qui semble éternelle, si nous volons vers l'ouest" raconte le pilote.

Envie d'échapper deux minutes au duel Macron / Le Pen ? Alors embarquez avec Sales Wick, un pilote suisse, également photographe et cofondateur de Sky Production, qui a publié une vidéo d'un vol de nuit en direction de l'Amérique du Sud. Le clip a été repéré par le site Slate.fr , qui évoque "deux minutes trente hypnotisantes".

