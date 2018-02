"Solo : A Star Wars Story" : une première bande-annonce dévoilée

Lors du Super Bowl le dimanche 4 février, Lucasfilm et Disney ont diffusé la toute première bande-annonce de "Solo : A Star Wars Story". Un film, réalisé par Ron Howard, qui permettra aux fans de la célèbre saga d'apprendre un peu plus sur le jeune Han Solo. Après Harrison Ford, c'est Alden Ehrenreich qui incarnera le plus célèbre contrebandier de la galaxie. De nombreuses cascades et courses-poursuites sont au menu. Sans oublier les combats et affrontements dans des décors galactiques qui vont ravir les grands et les petits.

Dans ces premières images, nos entrapercevons également des personnages connus, comme le célèbre Chewbacca, et faisons connaissance avec des nouveaux, comme Kira (Emilia Clarke), et Beckett (Woody Harrelson). Quant à la sortie du film, elle est prévue pour le 23 mai prochain, six mois à peine après "Les Derniers Jedi", l’épisode 8 qui a réuni plus de 7 millions spectateurs dans l’Hexagone, le plus gros succès de l’année écoulée.