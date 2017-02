Un snowboardeur se sort miraculeusement indemne d'une impressionnante avalanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Corée du Nord: l'arme nucléaire pour défendre Tokyo et Séoul

En savoir plus

Plus de peur que de mal donc. Mais une vidéo qui intervient alors que l'actualité a été douloureusement marquée par une avalanche à Tignes, ce lundi matin, qui a provoqué la mort de quatre personnes, trois membres d'une même famille et un moniteur de ski.

Il peut remercier ses anges gardiens. Un snowboardeur a eu la peur de sa vie alors qu'il skiait sur les pentes de la station de Nendaz, dans le Valais suisse, au coeur du domaine des 4 vallées. Sous un beau soleil et un grand ciel bleu, le tableau semble idyllique…avant qu'une avalanche ne se déclenche soudainement. Pendant plusieurs secondes, le sportif est alors emporté dans un tourbillon de neige très impressionnant. De façon presque miraculeuse, il s'en sort indemne.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres