"Les Simpson" publient une vidéo au vitriol pour les 100 jours de la présidence Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Jonction Nord-Midi fermée: plus de 200 personnes mobilisées 24h/24 ce week-end

Mélenchon ne donne pas de consigne de vote et va diriger la bataille des législatives

Pour François Hollande, le second tour sera "un choix européen"

Etre exclu du chômage, plus qu'une sanction, une injustice

Paraissant bien mal à l'aise face aux dossiers présidentiels, il demande alors à un de ses conseillers "Est-ce que Fox News peut le lire, et je regarderai ce qu’ils disent ?". L'importance prise par sa file est également moquée par les créateurs de la série culte, qui transforment son arrivée à la Cour Suprême en une publicité pour vêtements.

Dans une courte vidéo mise en ligne, on peut apercevoir pêle-mêle Sean Spicer, le porte-parole désabusé du gouvernement, pendu près de son pupitre avec un écriteau "je démissionne" autour du cou ; Kellyanne Conway, conseillère du chef d'État, s'enfuit apeurée en criant : "Je ne le remplacerai pas", des membres de son administration s'écharper… En puis Donald Trump himself, dans son lit, se vantant de gagner des followers sur Twitter.

Entre Donald Trump et les Simpson, c'est une longue histoire. La série américaine avait été la première à imaginer la possibilité que le milliardaire arrive à la Maison Blanche. Alors pour les 100 jours de mandat présidentiel, les créateurs ont tenu à lui "rendre hommage"… à leur façon.

