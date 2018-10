Sénat : Marie-Noëlle Lienemann démissionne de la vice-présidence et quitte le groupe socialiste pour rejoindre les communistes

Après avoir quitté le Parti socialiste ce week-end, Marie-Noëlle Lienemann se retire du groupe socialiste du Sénat. Elle va rejoindre le groupe CRC (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste). Elle démissionne également de la vice-présidence de la Haute assemblée. Cette démission prendra effet dès le 1er novembre. Cette information a été dévoilée par Public Sénat.

Malgré son départ du Parti socialiste, la sénatrice avait la possibilité de demander son rattachement au groupe.

Marie-Noëlle Lienemann s'est confié sur les antennes de Public Sénat.

"Moi, j’hésitais parce que je suis toujours socialiste, même si je ne suis plus au parti socialiste, je souhaite créer un nouveau parti avec Emmanuel Maurel et le MRC. Mais vu l’ensemble des déclarations de la direction du PS à mon endroit, franchement je pense que ce n’était pas opportun (...) J’ai demandé mon rattachement au groupe communiste républicain écologiste et citoyen (CRC) et ils l’ont accepté et donc je vais siéger dans ce groupe".

Le président du groupe PS, Patrick Kanner souhaitait que Marie-Noëlle Lienemann remette sa démission de vice-présidente du Sénat. L’ancienne ministre a précisé qu’elle a appelé le président du Sénat, Gérard Larcher, pour lui annoncer son départ de la vice-présidence.