Selon Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron "parle aux gens comme à des domestiques"

(...) Il vit tellement ailleurs qu’il parle aux gens comme à des domestiques : quand il fait son meeting à Paris, il se met à hurler pour dire aux gens, 'Vous allez militer, etc.' Moi, je ne parle jamais aux gens comme ça", a-t-il ajouté.

"Il n’en rate pas une, il peut pas s’en empêcher. Il arrive dans le Pas-de-Calais, il leur dit : 'Ah bah oui, il y a le tabagisme, il y a l’alcoolisme'. Il manque plus que l’inceste et comme ça le tableau serait complet", a lancé Jean-Luc Mélenchon,

Invité du "Grand Jury" sur RTL et LCI dimanche 15 janvier, Jean-Luc Mélenchon a répondu aux propos d'Emmanuel Macron, qui avait évoqué "l’alcoolisme, le tabagisme" et "l’échec scolaire" dans "le bassin minier", lors de son déplacement à Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais).

