"Se proclamer comme de Gaulle et finir comme Pierre Laval" : Xavier Bertrand étrille Nicolas Dupont-Aignan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Macron au Mémorial de la Shoah: ce qui s'est passé "ne doit plus jamais advenir"

Marseille : la France ne peut pas prendre le "risque mortel" de l'extrême droite (résistants et déportés)

XV de France: 5 nouveaux, 2 Rochelais et 3 Bordelais, au stage à Granville

Avant de lancer : "Quand on voulait se proclamer comme le général de Gaulle et qu'on finit comme Pierre Laval, c'est ça le destin de Monsieur Dupont-Aignan ?". Une référence au vice-président du Conseil des ministres pendant le gouvernement de Vichy, qui avait été fusillé à la Libération pour avoir collaboré avec l'Allemagne nazie.

"Monsieur Dupont-Aignan dit à Madame Le Pen : 'Je n'ai pas fait 5%. Si vous pouvez éponger mes dettes de la présidentielle et puis, si je peux avoir des places pour les législatives'. Lui qui se disait gaulliste, vous vous rappelez de ce que disait le général de Gaulle : 'Ceux qui font leur petite soupe sur leur petit feu'. Elle est où la France dans tout ça ?".

La décision de Nicolas Dupont-Aignan de rejoindre Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle fait couler beaucoup d'encrer et reste dans en travers de la gorge de plusieurs élus du parti Les Républicains. Invité à s'exprimer concernant ce soutien sur la chaîne BFMTV, Xavier Bertrand a condamné cette décision en faisant notamment référence à l'héritage gaulliste revendiqué par le président de Debout la France.

