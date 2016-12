Il se fait piquer par la fourmi dont la piqûre est la plus douloureuse au monde…

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le jour J, Coyote Peterson est allé en Amérique centrale pour trouver une fourmi balle de fusil. Sur la vidéo, il est apeuré rien qu'à l'idée de se faire piquer par ce monstre. Il avait raison de redouter l'animal puisque sa piqûre l'a fait crier et se tordre de douleur sur le sol de la jungle. Son bras est vite devenu rouge vif. Face à la caméra, l'aventurier sadomaso explique qu'il sent des "ondes de douleur" venant de la piqûre. Celle-ci l'a fait souffrir pendant au moins 24 heures.

L'aventurier n'est pas aller affronter cette petite bête sans préparation. Il savait qu'il ne pourrait pas supporter sa piqûre, c'est pourquoi, il s'est d'abord laissé piquer par 60 fourmis rouges. Histoire de s'habituer un peu à la douleur. Mais cela ne suffisait pas. Il a donc mis les deux mains dans un nid de fourmis. Ensuite, il s'est fait piquer par les fourmis-pandas qui ont un dard très douloureux. In fine, il s'est fait attaquer par des guêpes pepsis. Elles ont la deuxième plus douloureuse piqûre d'insecte au monde.

Lors d'un voyage au Costa Rica, l'aventurier et spécialiste des animaux Coyote Peterson s'est piqué par une paraponera, une "fourmi balle de fusil", dont la piqûre est la plus douloureuse au monde. En effet, la sensation de piqure de cet insecte dangereux est comparable à un coup de fusil.

