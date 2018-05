Sao Paulo : 44 personnes portées disparues après l'effondrement spectaculaire d'une tour en feu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sao Paulo abrite 12 millions d’habitants. La ville fait face à une pénurie de logements. Elle détient le record de la ville la plus peuplée d’Amérique latine. De nombreuses familles, qui vivent malheureusement en dessous du seuil de pauvreté, squattent souvent des espaces ou des immeubles laissés à l’abandon. A la manière de la crise du logement dans les grandes villes américaines (après le tsunami des "supbrimes" et la vague de "foreclosures"), des zones entières de Sao Paulo sont devenues de véritables quartiers fantômes. Cette tragédie au Brésil évoque également les terribles images de l'incendie de la Grenfell Tower le 14 juin 2017 dans le district de North Kensington à Londres. 79 personnes ont perdu la vie au cours de ce drame en Angleterre.

146 familles occupaient le bâtiment de manière illégale selon des informations de l'AFP et de Ouest-France. Le président Michel Temer s’est rendu sur les lieux mardi. Le dirigeant brésilien a dû être exfiltré face à l'hostilité de la foule et des riverains qui ont notamment exigé des logements.

Selon de nombreux témoins, l'incendie s'est très rapidement propagé et l'effondrement de la tour a été extrêmement soudain. Une inspection récente avait souligné la vétusté du bâtiment. Des structures en bois expliqueraient notamment la propagation aussi rapide du feu. L'origine du sinistre pourrait être liée à un accident domestique, selon la presse locale.

Selon des informations de l'AFP et d'Euronews, l'immeuble en question était un ancien bâtiment désaffecté de la police fédérale. Le complexe aurait été squatté avant le drame. D'après un premier bilan, une personne serait morte dans l'incendie.

Des images effroyables en provenance du Brésil ont fait le tour du monde en ce début de semaine. Un terrible incendie s'est déclenché dans la nuit de lundi à mardi en plein cœur de la ville de Sao Paulo. La propagation des flammes a entraîné la chute et l'effondrement d'un immeuble de 24 étages.

