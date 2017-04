"Salut les Terriens" : Sonia Mabrouk remet en place Marwan Muhammad du CCIF

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La journaliste, qui officie sur Europe 1 et Public Sénat, a lancé une deuxième salve : "Tout le monde vous traite de caricature ! Vous voulez maintenir les musulmans dans une position victimaire. Nous ne sommes pas des victimes ! Ma réussite, la réussite de tous les autres Français de confession musulmane vous le prouve tous les jours et dans tous les milieux."

"Moi, ça me fait toujours rire les professionnels qui parlent au nom de tous les musulmans et qui parlent au nom de l'Islam. Pardonnez-moi monsieur, je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature, vous êtes une imposture ! (...) Vous ne représentez rien ! Absolument rien ! Qui peut parler au nom des musulmans ? Personne ! Eux-mêmes !"

Vives tensions samedi soir dans "Salut les Terriens", sur C8. L'émission présentée par Thierry Ardisson était consacrée au vote des musulmans et avait pour invités Marwan Muhammad, directeur du collectif Contre l'islamophobie, Lydia Guirous, essayiste et ancienne porte-parole des Républicains, ainsi que Sonia Mabrouk, auteure du livre "Le monde ne tourne pas rond, ma petite-fille" (dont les bonnes feuilles ont été publiées sur Atlantico).

