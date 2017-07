Salut les Terriens : Michèle Laroque gênée lorsque Thierry Ardisson évoque François Baroin

Michèle Laroque était invitée sur le plateau de Salut les Terriens, ce samedi sur C8, pour évoquer la sortie du film La Chouquette, de Patrick Godeau, en salle le 2 août.

L'animateur de l'émission, Thierry Ardisson, a choisi d'évoquer le compagnon de la comédienne, François Baroin, dont elle partage la vie depuis plusieurs années.

"François, ça va ? C'est marrant quand même, il a perdu les Primaires avec Sarkozy, la Présidentielle avec Fillon, les législatives avec lui-même, il n'y a que vous qu'il n'a pas perdu ! Il a beaucoup de chance." (à 28:45 sur la vidéo).

Silence gêné et sourire crispé de Michèle Laroque, même lorsque Thierry Ardisson reprend : "“En tout cas, vous l’avez changé, il est beau­coup mieux depuis qu’il est avec vous. Beau­coup plus serein. Il n’a plus l’air d’avoir 18 ans, il a l’air d’en avoir 30."

"C'est vrai­ment bien ici.. On ne parle pas de la vie privée des gens, c'est super !", a-t-elle simplement commenté en fin d'émission...

Dans Gala, la comédienne expliquait récemment : "Il est vrai qu'on se montre rare­ment ensemble... Je suis ravie de brouiller les pistes, cela signi­fie que notre style de vie fonc­tionne bien. Pour répondre à votre question, oui nous sommes toujours ensemble et tout va bien."