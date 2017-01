Salut les Terriens : échange de gifles entre Gilles Verdez et Laurent Baffie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Corse : alerte orange pluie et inondations jusqu'à lundi

Coupe du monde de ski : Marcel Hirscher l'emporte et écrase la concurrence

Rugby: des retrouvailles et une renaissance en Coupe d'Europe

Rugby: des retrouvailles et une renaissance en Coupe d'Europe

En savoir plus

Petit échange de baffe cordial entre Laurent Baffie et Gilles Verdez, sur le plateau de Salut les Terriens. Alors que le chroniqueur Tom Villa revenait, dans sa chronique, sur la fameuse baffe de Joey Starr, Laurent Baffie s'est soudainement levé pour en infliger une à Gilles Verdez.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres