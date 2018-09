A Saint-Martin, Emmanuel Macron demande à un ex-braqueur "d'arrêter les bêtises"

En déplacement à Saint-Martin samedi, dans le cadre de sa tournée dans les Antilles, Emmanuel Macron est allé au contact de la population. Le sujet dans toute les têtes concerne la reconstruction de l'île qui ne satisfait pas les habitants, un an après le passage de l'ouragan Irma. mécontente des progrès de la reconstruction de l’île, un peu plus d’un an après le passage dévastateur de l’ouragan Irma.

Le président de la République s’est notamment invité au domicile d’un jeune récemment condamné pour un braquage. Il l'a enjoint à trouver du travail pour oeuvrer à la reconstruction.

"Il faut du travail pour faire les travaux, pour reconstruire.

Les jeunes comme toi là, t’es costaud comme tout, il faut que tu travailles là-dedans", lui a lancé le chef de l’État. "Faut pas rester comme ça. Il faut que tu arrêtes les bêtises. Les braquages, c’est fini. Tu l’as dit, tu oublies pas ? Ta mère, elle mérite mieux que ça",