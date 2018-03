Safari : Un guépard rentre tranquillement dans une voiture

Une rencontre qui aurait pu mal tourner. Un guépard s'est invité dans la voiture de deux Américains, en plein safari, au parc de Serengeti en Tanzanie. Très silencieux, il a profité d'une fenêtre ouverte pour tranquillement rentrer.

Pas vraiment affolé ni agressif, le félin a reniflé et mordillé le dossier de la voiture, pendant une dizaine de minutes.

Les passagers avaient ordre, de la part de guides, de ne pas croiser le regard de l'animal. "Je me suis forcé à faire le vide dans ma tête, à cause de tout ce qu'on entend sur les prédateurs, qu'ils peuvent sentir la peur, la gêne et réagir en conséquence" raconte l'un d'eux. Finalement, le guépard a fini par prendre la poudre…