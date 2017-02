Roumanie : plusieurs dizaines de milliers de personnes forment un drapeau géant avec leurs portables

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pakistan : au moins 10 morts et 71 blessés dans un attentat à Lahore

En savoir plus

Pour l'occasion, ils sont parvenus à réaliser un drapeau géant avec leur portables et des filtres de couleurs.

Une fois de plus, malgré le froid, près 50 000 Roumains sont sortis dans les rues de la capitale Bucarest pour manifester leur colère contre leur gouvernement et la corruption qui gangrène le pays.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres