Roselyne Bachelot explique pourquoi elle préfère Macron à Wauquiez

Invitée sur le plateau des Terriens du dimanche ce 18 février, Roselyne Bachelot devait choisir l’homme politique avec lequel elle aurait aimé passer la Saint-Valentin. "Vous choisiriez un Valentin Wauquiez de gauche ou un Valentin Macron de droite ?", lui a demandé le chroniqueur Gilles-William Goldnadel. "Je ne couche ni avec l'un, ni avec l'autre", a-t-elle d’abord répondu. Mais après un petit instant de réflexion, elle a lancé : "Oh non, je choisis Macron tout de suite". Et d’ajouter en souriant : "Parce qu'il aime les vieilles, alors j'ai ma chance".

Une réponse qui a provoqué un fou rire dans l'équipe des Terriens du dimanche. "Roselyne va finir par faire du stand-up", a même déclaré Thierry Ardisson.