AS Rome-Barça : quand les commentateurs italiens laissent éclater leur joie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Glyphosate: la Commission européenne dévoile ses propositions pour plus de transparence

En savoir plus

Poussés par les supporters italiens, les joueurs de la capitale ont finalement mis au tapis l'ogre barcelonais, habitué de la plus prestigieuse des compétitions européennes, en lui infligeant une véritable correction, 3-0.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres