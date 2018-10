Rome : 20 personnes blessées dans un spectaculaire accident d'escalator

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Isère : un policier écroué pour les viols de deux filles de 11 et 13 ans

Visite d'Etat au Portugal - Philippe et Mathilde de retour en Belgique

#Roma #metro #repubblica , aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco , tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm

#Roma #23ott 19:45, cede scala mobile #metroA stazione #repubblica : intervento #vigilidelfuoco in corso per soccorso ai feriti pic.twitter.com/TVAsgYD8Zd

Selon certains médias, des témoins ont indiqué que des supporters ivres sautaient et dansaient quelques instants avant l'accident.

L'attitude des supporters avant la vidéo serait-elle la cause de l'effondrement de l'escalier mécanique ?

