Rodrigo Koxa sur le toit du monde avec son record de la plus grande vague jamais surfée

Les surfeurs professionnels sont parfois prêts à mettre leur vie en danger pour dompter les plus grosses vagues de la planète. Le documentaire Riding Giants de Stacy Peralta l'a notamment démontré.

Cette vidéo, captée par Carlos Muriongo, démontre la prouesse surréaliste du surfeur Rodrigo Koxa, originaire du Brésil.

Il a réussi à dompter l'énorme vague mythique de Nazaré, à Praia de Norte au Portugal. Cette session de surf extrême remonte au 8 novembre 2017. Cette prouesse démesurée du surfeur brésilien lui a permis d'être couronné ce week-end pour le prix prestigieux décerné par Quiksilver, le 2018 WSL Big Wave Awards.

Avec cette vague inoubliable Rodrigo Koxa a en effet battu le record du monde, homologué dimanche, de la plus grande vague jamais surfée lors d'une session à Nazaré. Cette vague était d'une hauteur estimée de près de 25 mètres.

Le surfeur brésilien Rodrigo Koxa vient donc d'établir un nouveau record du monde de la plus grande vague jamais surfée : 24,38 mètres. Ce record a été homologué dimanche 30 avril par la Ligue Mondiale de Surf (WSL), chargée d'organiser les compétitions professionnelles. Cette performance a été réalisée lors des premières houles géantes de l'hiver à Nazaré, au Portugal, en novembre dernier. Elle surpasse de 61 centimètres le précédent record qui avait été établi par l'Américain Garrett McNamara en novembre 2011, également à Nazaré, avec une vague monstrueuse de (23,77 mètres).

La prouesse réalisée par le surfeur brésilien Rodrigo Koxa est à couper le souffle.

Congratulations Rodrigo Coxa, winner of the @Quiksilver XXL Biggest Wave Award | Photo by Pedro Cruz pic.twitter.com/xCSqXVcEx6

— World Surf League (@wsl) 29 avril 2018