Les robots de Boston Dynamics apprennent à la vitesse grand V (et inquiètent les internautes)

Le célèbre robot Atlas de la société de robotique américaine Boston Dynamics fait de nouveau parler de lui. Après avoir fait sensation en novembre dernier en réussissant un saut périlleux, il a jeudi été montré en train de réussir à franchir des obstacles, qui prennent la forme de marches de 40 centimètres de hauteur.

“Le logiciel de contrôle utilise le corps entier, incluant les jambes, les bras et le torse, pour canaliser l’énergie et la force afin de sauter au-dessus du tronc et bondir sur les marches sans casser son rythme”, décrit l’entreprise américaine dans une courte légende.