Richard Ferrand a offert un cadeau très personnel à Emmanuel Macron...

Jeudi 21 décembre, le président de la République a eu 40 ans. L'occasion pour la classe politique de lui adresser de petits messages et de lui offrir des cadeaux. "Connaissant l'intérêt que le Président porte aux châteaux de la Loire, comme des millions d'autres touristes lambda, Jean-Christophe Cambadélis a intelligemment pensé à un 'bon d’achat Relais & Châteaux'", affirme LeLab d'Europe 1.

Invité sur LCI ce vendredi 22 décembre, Richard Ferrand, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, a révélé, lui aussi, ce qu'il a offert au chef de l'État pour son anniversaire. "Je lui ai fait observer que l'année de ses 39 ans avait été tout de même extraordinaire et que j'espérais que ses années futures seraient extraordinaires pour notre pays sous sa conduite", a-t-il assuré, avant de préciser qu'il n'était pas "très cadeau". "Non, non ! Non, je ne suis pas très cadeau, moi !", a-t-il lancé.

Emmanuel Macron n'a donc rien eu de sa part ? Bien sûr que non, Richard Ferrand lui a offert un cadeau très particulier… "Vous savez, mon estime, mon amitié, ma solidarité, c'est le plus beau des cadeaux", affirme-t-il.