Revivez le lancement spectaculaire du Falcon Heavy de SpaceX

Dans l'euphorie, Elon Musk a annoncé que des vols vers Mars, lancé grâce à son propulseur, auraient bel et bien lieux prochainement !

Seul bémol dans l'opération : l'atterrissage manqué de la dernière fusée sur la barge "I Still Love You", posée au milieu de l'Atlantique. La fusée est venue percuter l'océan à grande vitesse.

Les trois fusées ont opérée un ballet millimétré dans et hors de notre atmosphère. Les deux propulseurs annexes ont envoyé la principale fusée hors de l'atmosphère avant de venir atterrir toutes les deux sur des plateformes. La fusée principale a elle mis en orbite… une Tesla , la voiture commercialisée par Elon Musk. Cette dernière, lancée dans l'espace au son de Space Oddity du regretté David Bowie, était même occupée du fameux "Starman", personnage culte de l'univers du musicien. La voiture navigue désormais vers Mars.

20h45, heure locale à Cap Canaveral. Le Falcon Heavy, fabriquée par Space X, décolle dans un nuage de vapeur, ses 27 moteurs lui faisant en quelques secondes quitter la terre ferme. Suivent une trentaine de minutes haletantes entièrement retransmises par de nombreuses caméras embarquées. Une opération scientifique – et de communication – réussie qui a attiré tous les regards du monde entier.

