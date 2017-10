De retour à l'usine Whirlpool, Emmanuel Macron a été sèchement interpellé par François Ruffin

Quelques mois après une première visite mouvementée, Emmanuel Macron faisait son retour ce mardi sur le site de l’usine Whirlpool à Amiens. Le président de la République y retrouvé François Ruffin, désormais député de La France insoumise. Ce dernier a demandé un appui des pouvoirs publics sur la question des intérimaires, qui ne sont pas comptés dans les 290 emplois sauvés.

"On ne peut pas se réveiller demain" a-t-il lancé. "Ce sont les plus jeunes qui ont été ici et n'ont pas pu construire leur maison ni fonder une famille et ils se retrouvent à poil à la sortie". "Je n'ai jamais défendu ni l'intérim, ni les contrats courts, ni la précarité" a rétorqué le chef de l'Etat.