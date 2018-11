La réponse d'Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat à l'écologie, face à la colère de Jacline Mouraud

Jacline Mouraud, une citoyenne bretonne, a pubié une vidéo qui est devenue le symbole des automobilistes en colère contre la politique du gouvernement. Ce clip a déjà été visionné plus de cinq millions de fois. Elle listait les causes du mécontentement des automobilistes avec notamment la hausse du prix du diesel, les projets de péages pour les grandes villes et l'arrivée de nouveaux radars.

Face à cette colère et en prévision de la forte mobilisation à travers l'Hexagone prévue pour le 17 novembre prochain, la nouvelle secrétaire d'Etat à l'Ecologie a tenu à lui répondre directement.

Emmanuelle Wargon a donc souhaité affirmer qu'il n'y avait "pas de complot contre la voiture".

L'ancienne lobbyiste de Danone a précisé que la hausse du prix du diesel, dont la fiscalité a été "alignée sur celle de l'essence", doit lutter contre "les particules fines qui tuent 48.000 personnes par an en France". Emmanuelle Wargon défend également les radars sur les routes.

Le bras de fer ne fait donc que de débuter sur ces questions entre le gouvernement et les automobilistes.

L'ampleur de la mobilisation du 17 novembre prochain pourrait potentiellement faire vaciller les intentions de réformes du gouvernement.