La reine Elizabeth II a assisté à son premier défilé de mode

Mardi 20 février, pour la toute première fois de son règne, la reine Elizabeth II a assisté un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Londres. « Sa Majesté a vu le défilé de Richard Quinn aux côtés de Dame Anna Wintour. Richard est le premier récipiendaire du prix Queen Elizabeth II pour le design britannique », a écrit la famille royale sur son compte Twitter officiel.

La reine, habillée d’une robe et d’une veste en tweed bleu ciel, s’est installée entre Anna Wintour et Caroline Rush, membre de la British Fashion Council, la fédération de la mode britannique. A la fin du défilé, Sa Majesté a remis le premier « prix Elizabeth II de la mode », une récompense qui sera décernée chaque année à un nouveau talent, au styliste Richard Quinn. Il a été choisi pour la qualité exceptionnelle de ses imprimés. Sur Twitter, le compte officiel de la famille royale britannique a partagé de nombreuses photos et vidéos de cette journée.