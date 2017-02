"Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière en Suède" : en plein discours, Trump mentionne un attentat qui n'a jamais eu lieu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Après une course poursuite, un homme blesse une passante au couteau à Montauban

Affaire Théo: Ribéry lui rend visite et lui offre un maillot du Bayern

En savoir plus

Une explication possible : Fox News diffusait vendredi soir un reportage sur la Suède dans lequel était expliqué que le gouvernement suédois couvrait des violences et des agressions sexuelles commises par des migrants. Donald Trump était peut-être devant la télévision ce soir-là.

Le compte Twitter officiel de la Suède, @sweden, a aussi écrit : "Non. Il ne s'est rien passé ici en Suède. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste. Du tout. L'actualité du moment, c'est le Melfest". Le Melfest est le tournoi de présélection pour représenter la Suède lors du concours de l'Eurovision.

Donald Trump était samedi en déplacement à Melbourne, en Floride. Il en a profité pour tenir un meeting, face à des milliers de supporters. Durant ce discours, il est revenu sur son décrié décret anti-immigration, expliquant que le terrorisme et l'immigration sont liés. Et lui de rajouter : "Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s'est passé la nuit dernière en Suède... La Suède… Qui pourrait le croire ? La Suède ! Ils ont accueilli en grand nombre, ils ont des problèmes qu’ils ne pensaient pas possibles.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres