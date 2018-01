Réforme de l'ISF : Alexis Corbière tacle Muriel Pénicaud et ses "62.000 euros gagnés"

Remonté, Alexis Corbière. Le n°2 de la France insoumise était l'invité de LCI ce mercredi matin et a joyeusement attaqué de toutes parts la politique gouvernementale… notamment sur le budget et la réforme de l'ISF. " J'ai vu que cela profite à certains ministres du gouvernement" a-t-il lancé. "J'ai vu que Madame Pénicaud a gagné 62.000 euros, plusieurs années de salaire au smic uniquement avec cette réforme".

Dans un article, Libération a en effet calculé que la ministre du Travail était la grande gagnante de cette réforme parmi les membres du gouvernement, puisqu'elle économiserait 62.000 euros par an (la plupart de son patrimoine étant constitué d'assurance vie et d'actions, désormais non taxées).

Une belle ristourne qui fait dire à Alexis Corbière : "Ils gouvernent pour certaines personnes, mais pas pour l’ensemble du peuple".