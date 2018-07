Record pour les Guns N'Roses : le clip de November Rain dépasse le milliard de vues sur Youtube

Le rock n'est pas mort et les vieux groupes tiennent encore la dragée haute aux petits jeunes : la preuve, avec ce succès du mythique groupe Guns N'Roses. Leur clip de November Rain, ballade sortie en 1991 sur l'album Use Your Illusion I, vient de dépasser le milliard de vues sur Youtube.

Ce n'est pas un record en tant que tel, puisque 46 autres clips ont déjà dépassé le milliard de vues sur la plateforme... Sauf que tous les autres ont été enregistrés ces dernières années. November Rain est le premier clip "vintage" a réussir cet exploit.

On en profite donc pour vous remontrer ce clip, qui pour l'anecdote reste le 13e clip le plus cher de l'histoire, avec un budget de 1,5 million de dollars. Sorti en 1992, il est devenu rapidement la vidéo la plus demandée sur MTV, et a remporte un MTV Video Music Award du meilleur clip.