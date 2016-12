A la recherche de la vie extraterrestre

Stephen Hawking veut envoyer des mini-sondes dans l’espace, plus précisément dans le système Alpha du Centaure, pour y trouver des traces de vie. Comment ? À l’aide de lasers très puissants qui les propulseront. Il a conçu son programme avec le soutien de la NASA et l’appui financier du milliardaire Youri Milner.

Alpha du Centaine est le système stellaire et planétaire le plus à proximité du système solaire auquel nous appartenons et il comprend une exoplanète nommée Proxima b, qui pourrait être habitable. Ce système ce situe exactement à 4,4 années-lumière.

Les mini-sondes en question pour ce programme sont extrêmement légères.

Elles pèsent environ 1 grammes et auront des voiles photoniques. En moins de 20 minutes, ces objets sont capables d’atteindre 20% de la vitesse de la lumière, soit 1 000 fois plus vite que les sondes spatiales actuelles, d’après Sciences et Avenir.

Cette vitesse permettrait aux mini-sondes d'atteindre le système en une vingtaine d'années.

Cependant, le projet se heurte aux coûts financiers. 100 millions de dollars lui sont pour l'instant consacrés, alors qu'il nécessiterait d'après Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales (Cnes) interrogé par Sciences et Avenir, 10 milliards de dollars !

"Un projet fou, d'après Francis Focard, mais pas impossible !"