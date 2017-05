La réaction de Najat Vallaud-Belkacem à l'annonce de son successeur

Le 17 mai, devant plusieurs caméras - dont celles de Quotidien et BFMTV - Najat Vallaud-Belkacem a suivie en direct la nomination de son successeur. Et lorsque le nom de Jean-Michel Blanquer a été annoncé, l'ex-ministre de l'Education a su montré de tout son être son mécontentement. "Il a été le numéro 2 au ministère de l'Éducation nationale sous Nicolas Sarkozy donc toute la politique qui a été conduite sous Nicolas Sarkozy à l'Éducation nationale -les 80 000 postes supprimés, etc.-, c'était lui quand même.

Ce n'est pas rien de le voir arriver aujourd'hui au ministère", a expliqué au Quotidien Najat Vallaud-Belkacem. "Je lui souhaite vraiment de réussir, je pense qu'il faut aussi essayer de faire confiance", a-t-elle toutefois ajouté.

Directeur de l’Essec (École supérieure des sciences économiques et commerciales), marqué à droite, deux fois recteur d’Académie (Guyane en 2004, Créteil en 2007) et numéro 2 du ministère qu’il s’apprête à diriger de 2009 à 2012, en tant que directeur général de l’enseignement scolaire, Jean-Michel Blanquer est celui que l'on surnomme la "boite à idées". Il a aussi créé la polémique avec l'expérimentation dans des lycées professionnels d'une "cagnotte" pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Une mesure qui vise à troquer présence en classe contre voyage ou cours de conduite. À l'époque, ce projet de payer les enfants pour qu'ils se rendent à l'école n'a pas été approuvé par Nicolas Sarkozy.