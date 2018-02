Le rappeur Drake distribue un million de dollars dans son nouveau clip

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Meurtre d'Alexia Daval: Me Schwerdorffer nie les propos tenus dans Libération

Ethiopie: face à la crise, le régime répond par six mois d'état d'urgence

En savoir plus

En moins de 24 heures, la vidéo du rappeur canadien a été vue plus de 5 millions de fois. Le label ne devrait pas faire d'histoires.

On voit le rappeur annoncer aux clients d'un supermarché que tout sera gratuit pour eux, payer les frais de scolarité d'une jeune femme (50.000 dollars) ou encore distribuer des liasses de billets dans la rue et donner des fournitures scolaires à des collégiens.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres