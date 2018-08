La rapide et drastique fonte de la banquise de l'Arctique depuis 1990

C'est sans doute l'un des moyens les plus efficace d'observer le réchauffement climatique en action : dans une vidéo de quelques dizaines de secondes, réalisée par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) et qui fait partie d'un rapport réunissant les travaux de 61 scientifiques d'une dizaine de pays, on peut observer l'évolution de la banquise de l'Arctique de 1990 à novembre 2016.

Grâce, notamment, aux données satellitaires de la Nasa, on peut observer les glaces de différents âges. Est représentée, en bleu foncé, la glace saisonnière, formée au cours de l'hiver précédent et qui fond généralement durant l'été.

La glace âgée de plus de neuf ans est représentée en bleu. Les glaces d'âges intermédiaires sont représentées par des couleurs allant donc du bleu foncé au blanc.