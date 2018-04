Rachida Dati s'en prend à Marion Maréchal-Le Pen : Il y en a "une qui va faire son Macron de droite"

Ce lundi 23 avril sur franceinfo, Rachida Dati a fait savoir ce qu'elle pense d'un possible retour dans la politique de Marion Maréchal-Le Pen. Il y en a "une qui va faire son Macron de droite", a entamé l'eurodéputée, c'est (...) Marion Maréchal Le Pen", a lancé l'ex-ministre de la Justice. "Si elle revient, elle va vous faire une union des droites. Genre je suis nouvelle, j'incarne le renouveau, et elle va faire un strike. Je ne pense pas que ce soit très bon pour notre démocratie et pour notre République", a taclé la maire du VIIe arrondissement de Paris.

La nièce de la présidente du FN s'est retirée de la vie politique l'année dernière. Cependant, elle a fait un retour remarqué sur la scène internationale en février dernier en donnant un discours à Washington lors d'un rassemblement conservateur.