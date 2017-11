"Qui êtes-vous ?" : Rafael Nadal bloqué par un vigile au tournoi de Bercy

"Who are you ?"

- Rafael Nadal…

La scène est étonnante mais, malgré la célébrité du joueur et l'équipe de cameras qui le suit, le numéro 1 mondial de tennis a été très brièvement bloqué par un vigile particulièrement consciencieux du tournoi de Paris Bercy. Heursement, ce dernier a rapidement compris son erreur et a laissé passer le champion…