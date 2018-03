La quasi-totalité de l'opposition quitte l'Assemblée après une remarque de la ministre de la Justice

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Johnson trouve "juste" de comparer Coupe du monde de football en Russie et JO de 1936 à Berlin

Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles s'attire déjà les critiques

Une dernière phrase qui a piqué au vif l'opposition… qui a tout simplement pris ses cliques et ses claques. Malgré le "allons, allons mes chers collègues" du président François de Rugy, une foule bien diverse composée de parlementaires LR, France insoumise, FN en passant par le PS, a tout bonnement quitté les lieux en signe de protestation.

Mais je crois, monsieur le député Gosselin, qu'il faut cesser de confondre la forme c’est-à-dire le nombre, et le fond, c’est à dire la qualité".

