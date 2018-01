Quand Yann Moix traite Emmanuel Macron d'"imbécile"

Ce 23 janvier sur France inter, Yann Moix a de nouveau pris la défense des migrants qui s'agglutinent à Calais. Après avoir critiqué à plusieurs reprises la politique migratoire d'Emmanuel Macron, le chroniquer de l'émission On n'est pas couché sur France 2 s'est attaqué au chef de l'Etat lui-même. Interrogé par Léa Salamé, qui lui demandait ce qu’il souhaitait obtenir de ce président qu’il avait traité d’incompétent, l’écrivain a alors ajouté qu’il trouvait Emmanuel Macron "horrible, hypocrite et parfois imbécile".

"Je ne comprends pas que la plupart des citoyens français n’aillent pas eux-mêmes à Calais. Je suis un citoyen français comme les autres et j’ai eu la curiosité d’aller voir et je m’aperçois que nos politiques n’y viennent pas et quand ils y vont, c’est avec une escorte d’officiels qui les empêchent de voir le vrai Calais puisque le vrai Calais se dérobe sous les voitures officielles et sous leurs pas officiels", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Donc le véritable Calais est invisible pour ceux qui annoncent qu’ils y viennent. Il faut y aller en clandestinité pour voir ce qui s’y passe et aucun politique n’a fait cet effort".