Quand Valérie Pécresse s'en prend à Jean-Luc Mélenchon pour avoir failli se "faire casser la gueule deux ou trois fois"

L'Émission politique diffusée ce jeudi soir sur France 2 a entre autres proposé un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Les deux responsables politiques ont échangé sur la violence dans le débat politique, notamment sur les débordements en marge des manifestations de soutiens à Théo.

Interrogé sur ces événements, Jean-Luc Mélenchon a fustigé "la violence", qu’il a "toujours condamnée, donc je la condamnerai encore une fois". Et de poursuivre : "Ça ne sert à rien de tout casser, ça ne sert à rien de mettre le feu, ça ne sert à rien de mettre des coups".

Valérie Pécresse en a profité pour rebondir et évoquer son expérience personnelle...et régler visiblement quelques comptes. "Je le transmettrai à tous vos amis qui, quand je défendais la loi autonomie des universités, venaient essayer de nous caillasser et de nous envoyer des jeunes avec des battes de baseball" a lancé la présidente de la région Ile-de-France. "Parce que j'ai failli me faire casser la gueule deux ou trois fois, quand même, par des manifestants anti-autonomie.

Jean-Luc Mélenchon a alors ironisé : "C'est très dommage, madame. Je crains que vous vous soyez fait peur toute seule". "Oh non", a rétorqué Valérie Pécresse. "Mon officier de sécurité avait beaucoup plus peur que moi".