Quand les parents djihadistes envoient leurs filles mourir en kamikazes…

Les deux petites bombes humaines sont comme des robots et acquissent. Elles sont mortes en kamikaze à Damas et ont dévasté, vendredi dernier, un centre de police dans la région de Meydane au cœur de la capitale syrienne.

Cette prénommée "Um Namr", entièrement couverte d'un niqab, les embrasse et lance face à la caméra que "le Djihad est un devoir pour tous, les grands et les petits !".

"Pourquoi n’as-tu pas laissé ce travail aux hommes ? C’est parce qu’ils ont fui ? Et tu ne veux pas te faire violer par les mécréants, ou te faire torturer. Tu veux être préservée, notre religion est une religion d’honneur pas de souillure". C’est avec ces mots qu’un djihadiste syrien motivait dans une vidéo, sa fillette Fatima, 8 ans, pour aller se faire exploser à Damas. Sa sœur Islam, 7 ans, a eu droit au discours similaire : "Tu ne vas pas avoir peur ? Tu sais, tu vas vers Allah, louange à lui, dites Allah Akbar."

