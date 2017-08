Quand l'opposition tacle Richard Ferrand à l’Assemblée nationale

Ce mercredi 9 août, de retour à l'Assemblée nationale après des absences répétées, Richard Ferrand a fait une entrée remarquée dans l'hémicycle. Lorsqu'il a pris la parole, les députés de l’opposition de droite lui ont lancé : "Ah, il est là ! Il est revenu ! On l'a retrouvé !". Le soutien d'Emmanuel Macron ne s'est pas laissé faire et a répondu tout sourire : "Je me réjouis que cette prise de parole réveille l'opposition. A toute chose malheur est bon".

Ce n'est pas la première fois que Richard Ferrand est moqué pour ses absences répétées. En effet, certains députés, comme Daniel Fasquelle ou Philippe Gosselin, ont même posté sur Twitter des messages moqueurs. " #AlerteEnlevement #DirectAN:cet homme n'a pas été vu depuis plusieurs jours.Forte récompense à qui donnera info#LREM", a écrit Philippe Gosselin, le 28 juillet. Le 2 août, c'est Daniel Fasquelle qui a fait comprendre que Richard Ferrand n'est pas présent sur les bancs du Palais-Bourbon : "Alerte info.

On a retrouvé Ferrand ! On vient de le voir à la buvette de l'Assemblée nationale ! Levée de l'avis de recherche !"