Quand Nabilla fait une apparition dans la série Orange is the new black

C'est un sacré coup de pub pour Nabilla, et un grand moment d'autodérision : jeudi, la starlette révélée par l'émission "Les anges de la téléréalité", a diffusé une scène de la série Orange is the new black, diffusée sur la plateforme Netflix. Il ne s'agit pas d'un extrait de la saison 5, qui vient de sortir, mais simplement d'un spot promotionnel.

On y voit les personnages de la série, Cindy (Adrienne C. Moore), Taystee (Danielle Brooks) et Crazy Eyes (Uzo Aduba), discuter dans le réfectoire de la prison de Litchfield, lorsqu'apparaît Nabilla, condamnée pour le meurtre de son petit ami (un clin d'oeil à sa condamnation pour avoir poignardé son compagnon). Après avoir échangé sur le vol de bijoux de Kim Kardashian à Paris, Cindy complimente Nabilla, en lui disant : "Allô ?! Tes cheveux sont magnifiques et tu me dis que tu n'utilises pas de shampoing ?" De quoi exaspérer Nabilla, qui pique une crise, refusant d'être toujours renvoyée à "cette expression".

Une colère que ne comprennent évidemment pas les trois américaines...