Quand un ministre luxembourgeois s'énerve contre Matteo Salvini à propos de l'immigration

Il y a décidément deux visions en Europe sur l'immigration, et elles semblent irréconciliables. Nouvelle preuve : la colère du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, Jean Asselborn, face au ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, lors d’une conférence sur la sécurité et la migration ce vendredi.

Après que Jean Asselborn a expliqué que l'Europe vieillissante a besoin d'immigrés, Matteo Salvini a dit avoir "une perspective complètement différente".

"Merde alors !"

En pleine réunion, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères s’emporte face au ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini après ses propos sur l'immigration et "les jeunes Africains prenant la place de jeunes Européens"... pic.twitter.com/2MjqbmSnq7 — Brut FR (@brutofficiel) 14 septembre 2018

"Je pense être au gouvernement, payé par mes concitoyens, pour aider nos jeunes à recommencer à faire des enfants comme il y a quelques années et non pour extirper le meilleur de la jeunesse africaine", a-t-il dit.

"Peut-être qu’au Luxembourg il y a ce besoin, mais nous en Italie, nous ressentons le besoin d’aider nos enfants à faire d’autres enfants et non pas d’avoir de nouveaux esclaves pour remplacer les enfants que nous ne faisons plus."

Le ministre luxembourgeois a commencé à réagir, estimant ces propos "abusés", tandis que Matteo Salvini lui demandait de ne pas l'interrompre. Sans succès : "Au Luxembourg, on avait des dizaines de milliers d’Italiens qui sont venus comme migrants, qui ont travaillé à Luxembourg, pour que vous, en Italie, vous ayez de l’argent pour vos enfants ! Merde alors !", a éructé Jean Asselborn.