Quand Manuel Valls se justifie : "On m’a imposé le 49.3"

Il l’a utilisé six fois alors qu’il était premier ministre. Désormais candidat à l’élection présidentielle, Manuel Valls se propose de supprimer "purement et simplement" l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution. Une proposition qui n’a pas échappé au grand public comme aux médias. Interrogé sur France 2, jeudi 5 janvier, à ce sujet. "On m’a imposé le 49.3", a déclaré Manuel Valls, en tentant de justifier ce revirement. Sans succès…