Quand Macron s'entraine au chinois

Comment dit-on "Make our planet great again" ... en chinois. Demandez au président de la République, il maitrise la phrase à la perfection (ou presque). Dans une vidéo, publiée par le compte twitter du président, on peut voit Emmanuel Macron tenter d'apprendre sa punchline en chinois.

Perfectionniste, il a pris son temps pour apprendre sa phrase : 让地球再次伟大 dans la langue…