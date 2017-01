Quand Laurent Gerra imite Macron et Hollande devant un Manuel Valls hilare

Manuel Valls avait le sourire ce mercredi matin sur RTL. D'abord très sérieux lorsque les différents points de son programmes ont été abordé par les journalises de la radio. Puis beaucoup plus détendu quand Laurent Gerra est passé aux imitations d'hommes politiques célèbres.

L'ancien Premier ministre a d'abord semblé apprécier l'imitation de "son ami", le président de la République François Hollande. Avant d'exploser de rire pour celle d'Emmanuel et de Brigitte Macron (à qui Laurent Gerra avait choisi d'attribuer la même voix que…Jeanne Moreau).

"Emmanuel, descends tout de suite de ce monte-escaliers ! Bon sang de bonsoir, tu ne grandiras donc jamais ?", déclare la femme de l'ancien patron de Bercy sous les yeux de Manuel Valls. "Wiiiizzzz ! Je monte, je monte à toute vitesse comme dans les sondages !, s'enflamme le faux Macron, décrit comme un enfant capricieux. Plus haut que Fillon ! Plus haut que Valls ! Plus haut que tout le monde !". Le sketch s'est ensuite poursuivi avec une improbable histoire de galette des rois et de fève.