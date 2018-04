Quand Jurassik Park rencontre la Planète des Singes

Quatre ans après la destruction du parc d'attraction "Jurassik World" par les dinosaures qu'il hébergeait, le site de l'Isla Nubar est à l'abandon, et les dinosaures qui ont survécu tentent de rester envie dans l'enfer de la jungle.

Mais un jour, le volcan de l'île menace de rentrer en éruption, et les héros du film précédent, Owen et Claire, interprété par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard lance une campagne pour porter secours aux derniers dinosaures afin d'éviter une nouvelle exctinction. Owen part à la recherche de Blue, son raptor alpha qui a disparu dans la nature et Claire s'est désormais attaché à ces créatures. Mais en plus d'une éruption spectaculaire, c'est un complot qui menace la planète entière que mettent à jour les deux amis des lézards.

Un complot qui pourrait replonger notre planète dans la préhistoire.

De l'aventure, de l'émerveillement, du frisson : voilà ce que nous promet le prochain Jurassik Park, qui est dirigé par J.A. Bayona et produit par Steven Spielberg et Colin Trevorrow.